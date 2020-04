Crise do coronavírus não interfere no atendimento aos municípios

Os projetos de apoio aos municípios, desenvolvido pelo Paranacidade, órgão vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, seguem em ritmo normal, mesmo com a crise do coronavírus, que obriga a realização de trabalhos em casa.

No momento, estão em execução 321 ações relacionadas a obras e aquisição de equipamentos, no valor total de R$ 251,18 milhões e que beneficiam 177 municípios.

“As dificuldades do momento e o distanciamento físico dos funcionários nos levaram a desenvolver e aprimorar processos, de forma que o desempenho não fosse comprometido”, disse o superintendente executivo do Paranacdade, Álvaro Cabrini. “Essas novas soluções, envolvendo tecnologia e a dedicação dos servidores, representam ganhos em produtividade que iremos manter depois que a situação voltar ao normal”, afirmou.

Entre os trabalhos em continuidade de execução estão 107 obras de pavimentação ou recape de vias urbanas, 10 barracões industriais ou comerciais, oito escolas novas ou reformas, nove centros sociais, nove quadras e ginásios de esportes, cinco rodoviárias, 15 unidades do Meu Campinho, sete capelas mortuárias, quatro parques, além de duas ações de elaboração de Plano Diretor Municipal.

“A qualidade no encaminhamento dos projetos continua ainda melhor, com as inovações implantadas. A Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas e o Paranacidade mantêm o ritmo para continuar a transformação dos municípios do Paraná. Ninguém será deixado para trás”, enfatizou o secretário do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, João Carlos Ortega.