Deputados pedem atenção e cuidados especias para proteção à saúde do trabalhador durante pandemia do coronavírus

A saúde dos trabalhadores que continuam a exercer suas funções durante a pandemia da Covid-19 foi tema de uma reunião nesta segunda-feira (6), na Casa Civil do Governo do Paraná. A preocupação foi levada pela Força Sindical do Paraná e pelos deputados Luiz Claudio Romanelli (PSB) e Hussein Bakri (PSD) ao secretário Guto Silva.

Os setores industriais estão entre as atividades essenciais que tiveram o funcionamento liberado pelo decreto 4.317/2020. Assinado pelo governador Ratinho Júnior no dia 21 de março, o decreto orienta pela suspensão de serviços comerciais e atividades não essenciais e lista 25 segmentos que devem continuar a funcionar normalmente.

“Ao mesmo tempo em que é necessário manter a atividade econômica, precisamos garantir que os trabalhadores, em especial os da indústria, que concentra um grande contingente de pessoas, estejam protegidos”, disse Romanelli.

Hussein Bakri disse que a saúde é prioridade absoluta neste momento e que os cuidados devem ser redobrados nas indústrias, onde um único contaminado pode infectar um grupo maior de trabalhadores. "Para que as fábricas sigam funcionando para abastecer diversos setores, o governo está sensível aos pedidos que foram apresentados na reunião e vai atuar no sentido de dar toda a segurança aos trabalhadores”.

Presente na reunião, o dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba e da Força Sindical do Paraná, Nelsão Silva, destacou algumas ações que estão sendo tomadas pelas organizações. “Estamos com campanhas de conscientização nas indústrias e também colocamos à disposição dos órgãos de saúde as nossas sedes em Curitiba, São José dos Pinhais, Pinhais e Matinhos para que possam abrigar ou atender pacientes”, disse. “Precisamos concentrar nossos esforços com todos os trabalhadores da nossa categoria e de toda a população. É o momento de todos se unirem para combater a pandemia do coronavírus”.

A Força Sindical, que representa cerca de um milhão de trabalhadores no estado, sugeriu ao governador Ratinho Junior a criação de um Comitê de Técnico para análise de quais indústrias devem ou não operar durante o período de quarentena de combate ao Covid-19.