Hospital de Curitiba tem 20 colaboradores contaminados com a Covid-19

Vinte colaboradores do Hospital Marcelino Champagnat, em Curitiba, estão com coronavírus, conforme informou a instituição na noite de domingo (5).

De acordo com o hospital, dois funcionários estão internados, e os outros 18 fazem isolamento domiciliar, com monitoramento da equipe de medicina do trabalho.

O Hospital Marcelino Champagnat disse que 103 colaboradores foram atendidos com sintomas de gripe – o que representa 14,71% do total de funcionários. A instituição tem 700 colaboradores.

EPIs e treinamentos

Os funcionários, segundo a instituição, usam os equipamentos de proteção individual (EPIs), seguem as orientações da Organização Mundial da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e passam por treinamentos constantes.

"O hospital reitera que seus colaboradores são essenciais para realização da sua atividade fim – atendimento seguro aos pacientes – em quaisquer cenários. Por isso está empenhado em garantir que as equipes trabalhem protegidas em linha com as orientações dos órgãos competentes e de acordo com as melhores práticas médicas, assegurando assistência em caso de suspeita ou confirmação de COVID-19 ou qualquer doença", afirmava um trecho da nota enviada.

Pronto Atendimento específico

Um Pronto Atendimento específico foi criado no Hospital Marcelino Champagnat para acolher os casos de sintomas gripais.

Entre 14 de março e domingo, foram atendidos 594 casos suspeitos do novo coronavírus, segundo a instituição.

O objetivo desse Pronto Atendimento específico, de acordo com o hospital, é minimizar o contato entre pacientes e evitar a possibilidade de contaminação de pessoas – pacientes ou funcionários.

Pacientes internados

Trinta e nove pacientes relacionados à Covid-19 foram internados no Hospital Marcelino Champagnat . Desses, 14 tiveram a doença confirmada, e oito estão com exame em andamento.

Entre todos os 39 internados, segundo a instituição, 23 pacientes tiverem melhora clínica e receberam alta hospitalar. Eles seguem em isolamento e tratamento domiciliar.

Coronavírus

Curitiba tem 172 casos confirmados do novo coronavírus, conforme o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que foi divulgado no domingo. Nenhuma morte foi registrada na capital.





Com informações do G1.