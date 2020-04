Paraná começa a transmitir aulas online para alunos da rede pública

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná (SEED) começou nesta segunda-feira (6) a implantação de pacote de ações que compõem o EAD Aula Paraná. As medidas visam garantir que os mais de 1 milhão de alunos da rede estadual tenham seu processo de ensino e aprendizagem mantido enquanto perdurar a crise do coronavírus no País. As escolas somente devem ser reabertas quando a situação for considerada segura pelas autoridades sanitárias.

Um dos canais de transmissão será o YouTube, e, segundo a SEED, os vídeos já estão no ar. A partir dos próximos dias, os estudantes também vão poder acompanhar as aulas pelo aplicativo Aula Paraná (que já pode ser baixado para Android e iOS). No aplicativo, além de acompanhar as aulas nos mesmos horários da televisão, o estudante poderá interagir com os professores e colegas em um chat em tempo real. A SEED afirmou que o aplicativo não vai consumir dados 3G e 4G, pois a Secretaria está providenciando pacotes de dados junto a todas as operadoras de telefonia.

A SEED também fechou parceria com o Google Classroom, sistema de gerenciamento do Google voltado a escolas. Por lá, o aluno vai encontrar a descrição das aulas, links para documentos e materiais extras publicados pelos professores, links para o Google Forms (onde os professores poderão disponibilizar perguntas e enquetes) e links do YouTube das aulas já transmitidas. A previsão é de que nos próximos dias os estudantes comecem usar a solução, que está em fase final de implantação;

As presenças dos alunos serão computadas de acordo com as atividades propostas pelas aulas e entregues on-line. Alunos que não têm acesso à internet poderão entregar as atividades no papel em seus colégios, nos mesmos dias de entrega das merendas ou até 7 dias depois que as aulas voltarem a normalidade.

Quem não tiver internet também poderá retirar as atividades propostas quinzenalmente na escola, no dia da retirada da merenda, e entregar na próxima quinzena ou até 7 dias após a retomada das aulas normalmente.

Transmissão ao vivo

Estão programadas duas transmissão ao vivo online importantes pela SEED. A primeira será com todos os profissionais da Rede Estadual, nesta quarta-feira, dia 8, às 9h. Outra live importante está programada para a próxima segunda-feira, dia 13, às 9h, com pais, mães e responsáveis.

Liberação para alunos que trabalham

Alunos do Ensino Médio que trabalham e não conseguem liberação de seus empregos para acompanhar as aulas nas transmissões ao vivo poderão assistir às aulas posteriormente, no YouTube, e fazer as atividades pelos aplicativos Aula Paraná e Google Classroom, que estão em implementação essa semana.

Assessoria de imprensa