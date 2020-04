Pessoas de 20 a 59 anos são maioria dos casos de Covid-19 no Paraná

O Paraná tem 188 pessoas com o novo coronavírus (Covid-19) na faixa etária entre 20 e 59 anos, segundo o mais recente levantamento epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde, divulgado nesta quinta-feira (2). Os adultos são os mais impactados até o momento, concentrando 72,8% dos 258 casos diagnosticados.

O intervalo mais crítico é entre 30 e 39 anos, com 62 casos, e entre 50 e 59 anos, com 56 pessoas positivadas para a Covid-19. Há um empate na terceira faixa etária mais atingida, entre 20 e 29 anos e 40 e 49 anos: 35 diagnósticos positivos. Também há cinco casos entre crianças, adolescentes e jovens entre 6 e 19 anos.

O levantamento da Secretaria de Saúde aponta ainda que, desde a divulgação do primeiro boletim, os homens se posicionam como mais atingidos do que as mulheres, ainda que a diferença seja bem estreita: 135 x 123 casos.

BOLETIM – De acordo com o último boletim epidemiológico, o Estado tem 258 casos confirmados, 3.848 descartados e 638 em investigação. São 42 pacientes internados, 24 deles em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 18 em leitos clínicos. Os registros já chegaram a 50 das 399 cidades do Estado (12,5%).

ÓBITOS – O Paraná já registrou quatro mortes pela doença: três homens acima de 60 anos (66 anos, em Cascavel; 84 anos, em Maringá; e 72 anos, em Campo Mourão) e uma mulher de 54 anos em Maringá.

PAÍS – Segundo o balanço do Ministério da Saúde divulgado nesta quinta-feira (2), a maioria dos óbitos no País também é de homens (57,8%), contra 42,2% de mulheres. Quase 90% dos óbitos ocorreram com pessoas acima de 60 anos (227 dos 299 confirmados).

FAIXA ETÁRIA

6 - 9 anos - 1 caso - 0,3%10 - 19 anos - 4 casos - 1,5%20 - 29 anos - 35 casos - 13,5%30 - 39 anos - 62 casos - 24%40 - 49 anos - 35 casos - 13,5%50 - 59 anos - 56 casos - 21,7%60 - 69 anos - 39 casos - 15,1%70 - 79 anos - 16 casos - 6,2%80 anos ou mais - 6 casos - 2,3%Não informado - 4 casosTotal: 258 casos

LABORATÓRIOS DOS CASOS POSITIVADOS

Laboratório Central do Estado - 164 testes positivos, entre 4.140 já realizadosDemais laboratórios - 94 testes positivos

HISTÓRICO DE VIAGEM ENTRE DIAGNOSTICADOS

Sim - 82 casosNão - 176 casos

GÊNERO

135 homens123 mulheres

CIDADES

Curitiba - 99Londrina - 27Maringá e Cascavel - 13Foz do Iguaçu - 12Cianorte - 11