Ipem-PR doa luvas e máscaras para Defesa Civil

O Instituto de Pesos e Medidas do Paraná doou nesta terça-feira (31) 7,5 mil luvas de proteção em látex e 298 máscaras de proteção facial para a Coordenadoria da Defesa Civil do Paraná. O material foi entregue pelo gerente de Avaliação Técnica do Ipem, Luiz Carlos Camargo, à equipe de Amigos da Defesa Civil, que está recolhendo doações.

Segundo o presidente do Ipem-PR, Rubico Camargo, este é mais um lote de equipamentos de segurança que o Instituto doa num momento tão difícil para a sociedade, como este da pandemia da Covid-19. “Com essas doações procuramos trabalhar em conjunto com outros entes governamentais, com um único objetivo de podermos conter os impactos do novo coronavírus”, disse Rubico.

O gerente de Avaliação Técnica do Ipem-PR, Luiz Carlos Camargo, explicou que o material que está sendo doado foi apreendido por falta de certificação, que é compulsória para esse tipo de material. Os processos que tramitavam contra as empresas fornecedoras desse material já foram encerrados, considerando a apreensão dos equipamento em caráter definitivo. Portanto, o Ipem-PR considerou que neste momento o melhor seria fazer a doação desses produtos pela falta de disponibilidade no mercado.

A certificação desses materiais, luvas e máscaras, é uma exigência do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Contudo, diante da pandemia, o Instituto suspendeu por Portaria, no dia 23 de março, pelo prazo de 12 meses, a compulsoriedade da certificação desses equipamentos (luvas cirúrgicas e de procedimento não cirúrgico, de luvas de proteção contra agentes biológicos, e para equipamentos de proteção individual (EPI), nas peças semifaciais filtrantes para partículas, ou seja, as máscaras de proteção facial).

Assim, explicou Rubico Camargo, o Instituto decidiu pela doação desse material, pela dificuldade de aquisição de produtos de proteção individual em quantidade suficiente para atender a todos os profissionais da Defesa Civil e da Saúde Pública. Esse material poderá oferecer um mínimo de proteção a esses profissionais no atendimento à população paranaense.