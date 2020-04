Polícia Civil mantém ações e operações em todo o Estado

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) tem realizado ações de combate a crimes em todo o Estado. Policiais seguem em suas atividades para garantir a segurança dos cidadãos, que em grande parte permanecem em suas casas como forma de enfrentamento à pandemia da Covid-19. As investigações dos crimes ocorridos antes do período de isolamento social continuam normalmente. Os crimes mais recentes também são investigados.

Operações policiais realizadas a partir de 17 de março, início do período restrições, resultaram no cumprimento de vários mandados de prisão e de busca e apreensão, além de prisões em flagrante. As ações resultam em investigações relacionadas à violência contra crianças e adolescentes, violência contra a mulher, tráfico de drogas, homicídios, crimes contra o patrimônio e violência no trânsito, entre outros.

A atuação da PCPR nesse período também resultou na apreensão de drogas, armas e munições, o que contribui para a manutenção da segurança dos neste momento em que o recomendado é que todos fiquem em suas casas.