12 mil litros de álcool 70% serão doados para as escolas estaduais

A união de duas empresas resultou na doação de 12 mil litros de álcool líquido 70% para as escolas estaduais do Paraná. O produto doado será utilizado pelos servidores estaduais e voluntários que trabalham no recebimento das remessas de merenda escolar e na montagem e distribuição dos kits de alimentos para estudantes beneficiários do programa Bolsa Família.

A força-tarefa para disponibilizar o produto que é essencial para a higienização das mãos e superfícies, inibindo a disseminação do novo coronavírus, envolve o Grupo Petrópolis, que forneceu 10 mil litros de álcool 92,8%, e a Hugo Cini S.A., que assumiu o trabalho de preparação e envasamento. O álcool 92,8% será diluído a 70%, teor alcoólico recomendado para o fim a que se destina, totalizando 12 mil litros de produto pronto para uso.

Após o envasamento, a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar) vão organizar a logística de distribuição dos frascos para atender as 2,1 mil escolas estaduais já a partir desta semana.

“Essa doação chegou em ótimo momento, pois os servidores da Educação e voluntários estão mobilizados para organizar a próxima distribuição dos alimentos da merenda escolar. O álcool 70% é necessário para garantir a higienização e a segurança de todos os envolvidos nessa operação”, explica a diretora de Planejamento e Gestão Escolar, Adriana Kampa.

INICIATIVA - Os 10 mil litros de álcool líquido 92,8%% foram doados pelo Grupo Petrópolis, cuja sede fica em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. O produto tem origem no melaço extraído do farelo de soja e normalmente é destinado para a produção de álcool combustível.

De acordo com o diretor do grupo, André Tomazi, nesse momento não há melhor destinação do produto. “Esperamos poder contribuir com a sociedade nesse momento tão difícil e estimular mais empresas a fazerem suas contribuições”, disse.

Nilo Cini, diretor da Hugo Cini S.A., empresa localizada em São José dos Pinhais, reforça que o conjunto de pequenas ações pode colaborar muito para reduzir o impacto do coronavírus no Brasil. “É muito gratificante poder contribuir no combate à pandemia. Agradecemos aos parceiros nessa ação e aos nossos colaboradores”.

MERENDA ESCOLAR - A próxima entrega de kits de alimentos que compõem a merenda escolar, destinados aos estudantes regularmente matriculados e beneficiários do programa Bolsa Família, está prevista para acontecer em data única, em 9 de maio. Mais informações serão divulgadas em breve pela Secretaria de Estado da Educação.