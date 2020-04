Servidores da Adapar doam alimentos a caminhoneiros

Servidores da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) que atuam no Posto de Fiscalização do Trânsito Agropecuário de Santo Inácio, no Norte do Estado, começaram no sábado (28) uma mobilização para doar cestas básicas e lanches aos caminhoneiros.

A pandemia de Covid-19 fez com que vários estabelecimentos da região precisassem ser fechados, o que dificulta a alimentação dos trabalhadores nas estradas.

Com auxílio de empresários, profissionais liberais e da Polícia Militar, os servidores montaram 105 minicestas básicas e compraram 300 sanduíches de uma padaria local para distribuir durante o trabalho de fiscalização.

A supervisora da Unidade Regional de Maringá da Adapar, Ana Paula Moser, diz que a iniciativa está servindo de exemplo a todo Estado. “É um trabalho humanitário e demonstra que em momentos de crise se extrai o melhor das pessoas”, afirma Moser.

O Posto de Fiscalização de Santo Inácio é o segundo mais movimentado do Paraná, com um trânsito de aproximadamente 3 mil veículos fiscalizados mensalmente. “O trabalho sério da Adapar e seus servidores demonstra que a fiscalização é parceira da sociedade, protegendo a vida e seu patrimônio”, diz o diretor-presidente da Adapar, Otamir Cesar Martins.