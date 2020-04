Homem de 66 anos anos morre vítima do novo coronavírus em Cascavel

A terceira morte causada pelo novo coronavírus no Paraná foi registrada em Cascavel, nesta segunda-feira (30). Segundo a prefeitura do município, trata-se de um homem de 66 anos. Os dados ainda serão divulgados no boletim da Secretaria do Estado da Saúde (Sesa).

De acordo com a Secretaria de Saúde de Cascavel, o homem tinha hipertensão e diabetes e estava internado há cinco dias em um hospital particular da cidade.

O resultado positivo para o novo coronavírus foi divulgado no domingo (29), e a vítima era o oitavo caso com a doença na cidade.

O exame foi realizado pelo Laboratório Central do Estado do Paraná (Lacen) no dia 20 de março. O idoso tinha voltado de uma viagem internacional no dia 15 de março.

Essa a primeira morte por Covid-19 na cidade, conforme a prefeitura.

De acordo com a Administração de Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel (Acesc), a família da vítima optou por não realizar o velório. O idoso será enterrado às 16h30 no Cemitério Central de Cascavel nesta segunda-feira.

Conforme a Acesc, o caixão da vítima será lacrado duas vezes, seguindo as orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

