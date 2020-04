Ipem doa lote de álcool em gel para Defesa Civil

O Instituto de Pesos e Medidas do Paraná doou nesta segunda-feira (30) um lote de 562 garrafas de álcool em gel, com 480g cada, para a Defesa Civil de Londrina. As embalagens foram recondicionadas em galões de 5 litros, e a doação ocorreu com a entrega feita pelo gerente da Regional de Londrina, Marcelo Trautwein, sob a responsabilidade do coronel Ramos, da Defesa Civil.

O presidente do Ipem-PR, Rubico Camargo, disse que diante de todos os esforços do Governo do Estado em combater a pandemia do coronavírus, e a dificuldade em encontrar materiais para proteção dos profissionais de saúde e de segurança pública, o Instituto manteve contato com os fabricantes do produto apreendido para fazer essa doação. “De pronto concordaram em colaborar para amenizar a situação em que vivemos neste momento no país”, disse.

Marcelo Trautwein explicou que esses produtos foram apreendidos porque o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) determina em Portaria que esses produtos devem trazer o selo do Instituto na embalagem. Segundo ele, o lote apreendido não cumpria essa determinação, contudo o álcool não tem nenhuma restrição para a sua utilização.

Marcelo disse ainda que as embalagens de álcool para uso médico hospitalar e para assepsia das mãos não mantêm essa obrigação de trazer o selo na embalagem. A obrigação se refere ao álcool gel para fins de limpeza e acender churrasqueira. “Essa é uma recomendação necessária neste momento, para não criarmos mais uma preocupação para a população”, ressaltou o gerente.

