Com academias fechadas, internet é ferramenta para incentivar exercícios físicos

Durante o período de isolamento social e comércio fechado, decretado pela maioria das cidades da região, educadores físicos autônomos e academias de ginástica estão encontrando nas aulas via internet uma forma de continuar conectados aos alunos e ganhar novos adeptos aos exercícios físicos.

Em Apucarana, a educadora física Luana França, encontrou em uma rede social uma maneira de não perder contato com os alunos da academia. “Nesse momento de real confinamento, a atividade física é uma saída, uma válvula de escape, que alivia a tensão, libera endorfina, que é o hormônio do prazer, responsável por nos ajudando a diminuir os stress”, explicou a profissional.

De acordo com Luana, ela e o marido, que também é educador físico, postaram em uma rede social da academia em que são proprietários, treinos online para alunos e pessoas interessadas em se movimentar em casa durante a quarentena, e a experiência deu certo. “Tivemos uma visibilidade relativamente grande pelas redes sociais dos nossos alunos e achamos que seria uma forma de estar mais pertinho deles. É uma forma de divulgar também o nosso trabalho e tentar estimular as pessoas a fazerem o crosstraining, o nosso treinamento funcional, que é variado, divertido e desafiador, todos juntos em suas casas, para que tudo isso passe logo”, afirmou a educadora física.



A fisioterapeuta Bruna da Silva de Morais é uma das alunas da academia que está acompanhando os treinos em casa, diariamente. Ela conta que frequentava a academia até 5 vezes na semana e que sente falta da rotina. Com as aulas online, ela acredita que ajuda a amenizar a distância. “Ajuda bastante a passar o tempo nesses dias, sem falar que treinar em casa é muito bom, pela comodidade. E além de tudo ainda tem a atenção dos coachs, com cada detalhe dos treinos do dia a dia”, disse.





Em Arapongas, a professora de dança Viviane Romualdo também decidiu continuar a atender as alunas através de aulas online. Ela criou um canal em uma plataforma de vídeos, e posta diariamente as coreografias das danças para as alunas e para quem mais quiser aprender a dançar durante o confinamento. “Decidi manter esse compromisso com minhas alunas, e também quero levar um pouco de alegria para as pessoas que estão em casa. A maioria dos seguidores ficam ali esperando o momento do vídeo chegar para fazer as aulas, a aceitação foi muito boa”, contou a professora.

Viviane acredita que este é um momento de união, e de ajudar as pessoas a terem positividade, e com a dança, ela tem procurado contribuir para isso. “Vamos relaxar, respirar e termos pensamento positivo, e nada melhor que dançar, fazer atividade aeróbica, que é muito importante para nosso organismo, queima calorias, trabalha respiração e fortalece o coração. Também deixa gente mais feliz e por um certo momento esquecemos essa fase que estamos vivendo” disse.



A autônoma Valéria Aguiar de Castro é uma das alunas que está seguindo as aulas de dança online. Ela conta que tem acompanhado e se exercitado todos os dias. “Eu ia para a aula de dança 3 vezes por semana, mas agora com os vídeos faço todo dia porque estou em casa. Faço junto com ela, é uma maravilha, super aprovado”, revelou a aluna.