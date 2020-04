Gusttavo Lima faz show ao vivo em casa, arrecada mais de R$ 100 mil e 50 toneladas de alimentos 

Gusttavo Lima quebrou a internet neste final de semana. Em quarentena na sua casa por causa da pandemia do coronavírus, o sertanejo resolveu fazer um show online com cinco horas de duração.

A live "Buteco em Casa", transmitida pelo YouTube e pelas redes sociais, começou às 20h de sábado (28) e entrou na madrugada de domingo (29). O artista chegou ao topo dos Trending Topics, os assuntos mais comentados do Twitter.

No total, ele cantou cem músicas e arrecadou mais de R$ 100 mil e 50 toneladas de alimentos e insumos hospitalares, que serão doados para ajudar no combate ao coronavírus. Nas redes sociais, internautas comentaram e cantaram junto com o sertanejo durante as cinco horas de show.





Por: UOL.