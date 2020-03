Quartéis da PM e do Corpo de Bombeiros recebem doações

Todas as unidades da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Paraná passam a ser pontos de arrecadação de donativos para ajudar no combate ao coronavírus (Covid-19). A ação é coordenada pela Defesa Civil estadual, com apoio das corporações de segurança pública do Estado, secretarias estaduais e autarquias para obter materiais de higiene e alimentos não perecíveis. O esforço faz parte das ações do Governo do Estado para minimizar o impacto da pandemia no Paraná. Nas entregas nos quartéis podem ser feitas das 8h às 17h30.

O objetivo é atender as pessoas que fazem parte do grupo de risco de contaminação pelo vírus (idosos com mais de 60 anos) e famílias em vulnerabilidade social, além de unidades hospitalares dos municípios do Estado e instituições filantrópicas. Há uma parceria com a Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, que têm cadastradas as entidades que atuam nos municípios – instituições dedicadas a idosos e outras pessoas em vulnerabilidade social, para que a assistência a essas famílias possa ser operacionalizada. Assim, as doeções chegam aos que mais necessitam.

Os materiais mais necessários são álcool 70%, em gel ou líquido, caixa de luvas descartáveis, caixas de máscaras descartáveis, sabão em barra, sabonete em barra e líquido, além de outros itens como cestas básicas e alimentos não perecíveis. “As pessoas podem ir aos quartéis para fazer a entrega, mas sempre observando as recomendações da secretaria estadual da Saúde para evitar aglomerações e outras situações que possam facilitar a disseminação do vírus”, disse o tenente Marcos Vidal, da Defesa Civil estadual.

A distribuição dos produtos arrecadados será feita de maneira coordenada com as demais secretarias e órgãos de Estado, atendendo também a necessidade dos municípios. O controle de quantidade e destinação, assim como locais beneficiados, será feito de acordo com as demandas. A Defesa Civil estadual atuará em conjunto com a Secretaria da Justiça para saber quais os materiais são mais necessários para cada instituição ou família.

APP PARANÁ SOLIDÁRIO – Além dos quartéis, as pessoas também podem fazer as doações pelo aplicativo Paraná Solidário, disponível para download, gratuitamente, pelo Google Play e App Store. A plataforma foi criada pela secretaria estadual da Justiça, Família e Trabalho e permite o repasse direto, sem intermediários. As instituições também podem se cadastrar no aplicativo e incluir suas necessidades.