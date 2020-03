Curitiba tem 66 casos confirmados de coronavírus; homem de 49 anos está em estado grave

São 66 casos confirmados de coronavírus em Curitiba, 293 descartados e 175 outros suspeitos, segundo boletim divulgado na tarde desta quinta-feira (26). Dois pacientes estão internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave.

Um dos pacientes é o médico Jamal Munir Bark, da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Boqueirão, que apresenta melhora. O outro é um homem de 49 anos que teve contato com pessoas que viajaram para São Paulo. “O doutor Jamal evoluiu positivamente e está em uma excelente evolução. Está com todo o cuidado neste momento”, disse à Banda B a secretária municipal de Saúde, Márcia Huçulak.

Outros dois pacientes também estão internados na UTI, mas o quadro deles é estável. Ainda, 13 pacientes estão recuperados e liberados do isolamento domiciliar.

(Banda B)