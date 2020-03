Casos confirmados da covid-19 aumentam para 106 no Paraná, diz secretaria

Os casos confirmados do novo coronavírus subiram para 106 no Paraná de acordo com com dados divulgados nesta quinta-feira (26), pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Veja mais abaixo os casos por cidade.

Segundo o boletim, os novos casos são de cinco mulheres e quatro homens, com idades entre 28 e 49 anos. Os registros são de Curitiba (6), Pato Branco (1), Maringá (1) e Rio Negro (1).

Do total de pessoas que contraíram a Covid-19, oito estão em isolamento hospitalar, sedo cinco em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).