Adapar repassa material para colaborar com testes de Covid-19

A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) repassou nesta semana 13 mil swabs estéreis para o Laboratório Central do Estado do Paraná (Lacen-PR) para auxiliar nos diagnósticos e vigilância da Covid-19 pela Secretaria de Estado da Saúde. Os swabs são hastes de plástico com algodão nas extremidades, utilizadas na coleta de material para análise e estavam armazenados no Laboratório Oficial da Adapar, que executa as ações apoio à defesa agropecuária e realiza aproximadamente 100 mil exames por ano.

Uma equipe da Secretaria de Estado da Saúde retirou o material nesta quinta-feira (26) com todos os cuidados necessários para evitar contaminação. “Temos sempre um estoque regulador para as atividades necessárias e, devido à urgência no setor da saúde pública com a pandemia do novo coronavírus, apoiamos o repasse para o Lacen”, disse gerente de Laboratórios da Adapar, Rodrigo Gibrail Okar.

Para manter a quantidade elevada de processamento dos exames do Lacen, receber insumos como este é essencial, segundo a diretora técnica do Lacen, Irina Riediger. “Recebemos os swabs com muita alegria, tendo em vista que esse material é crucial para a coleta de amostras e não está mais disponível no mercado. Com essa doação, conseguimos ter lastro para garantir a coleta de mais pacientes”.

O material encaminhado faz parte do estoque regulador necessário para os trabalhos da Gerência de Saúde Animal que, neste caso, utiliza para investigação de doenças como a Influenza Aviária e Doença de New Castle em território paranaense. “Este material repassado não compromete as atividades de vigilância da Adapar neste momento”, explica o gerente de Saúde Animal, Rafael Gonçalves Dias.

Para o diretor-presidente Otamir Cesar Martins, o repasse demonstra a preocupação dos profissionais da Adapar com ações além da Defesa Agropecuária. “Por considerar que estamos todos em guerra contra o coronavírus e que o repasse desse material não prejudica as atividades da Agência, que usemos então para salvar as vidas das pessoas”.