Coronavírus: policiais cantam e dançam para entreter população

Quem pode, está em casa. Mas quem não pode, como profissionais de saúde e policiais, estão trabalhando incansavelmente em meio a pandemia mundial de coronavírus. E muitos conseguem manter o bom humor e, principalmente, exercer a empatia e solidariedade em meio ao caos. Na tentativa de entreter os pequenos, que estão sem aulas por conta da quarentena, policiais europeus cantaram e dançaram o hit infantil Baby Shark. Segundo internautas, a performance aconteceu em Escaldes-Engany, Andorra - um pequeno país entre a França e a Espanha.



O vídeo está fazendo sucesso nas redes sociais e arrancando elogios de milhares de pessoas. "Absolutamente fantástico", disse uma pessoa. "Que boa iniciativa dos oficiais. Amei o espírito e o carinho", completou outra. Assista, abaixo, o vídeo dos policiais.

Nesta semana, o The Guardian também publicou um vídeo semelhante, onde a polícia espanhola toca e canta para famílias durante isolamento social. Policiais de Mallorca animaram as pessoas, que acompanhavam com palmas das portas e janelas de suas casa.

Segundo o periódico, a ilha espanhola permanecerá confinada até 11 de abril. O vídeo, gravado por um morador da cidade de Algaida, Heidi Friedenberger, foi quem filmou os policiais.