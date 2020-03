Articulação da Liderança do Governo na Assembleia garante R$ 8 mi da Defensoria para combate ao coronavírus

Numa união de esforços para o enfrentamento ao coronavírus, a Defensoria Pública do Paraná vai destinar R$ 8 milhões à Secretaria de Estado da Saúde. O acordo foi costurado na noite desta quarta-feira (25) entre o defensor público-geral do Estado, Eduardo Abraão, e os deputados Hussein Bakri (PSD) e Tiago Amaral (PSB), respectivamente líder e vice-Líder do Governo na Assembleia Legislativa do Paraná.

“A Defensoria Pública tem em sua essência uma atuação voltada ao social, dando apoio jurídico a quem mais precisa. E, num gesto louvável do doutor Eduardo Abraão, o órgão vai ajudar o setor que mais necessita de recursos neste momento, que é a área da saúde. Esse dinheiro vai poder ser utilizado na compra de equipamentos básicos para os hospitais, em leitos extras de UTI e em todas as outras ações necessárias durante essa pandemia”, comemorou Hussein Bakri.

No total, o socorro financeiro que será repassado ao Governo do Estado pelos demais órgãos e poderes soma até o momento R$ 115 milhões: R$ 50 milhões do Tribunal de Justiça, R$ 37,7 milhões da Assembleia, R$ 15 milhões do Tribunal de Contas, R$ 8 milhões da Defensoria e R$ 5 milhões do Ministério Público.

“Além dos recursos do orçamento do Poder Executivo, estamos viabilizando junto aos demais Poderes, de imediato, aportes financeiros. Sabemos que ainda não é o suficiente, mas é um primeiro passo. Não pode faltar dinheiro para cuidar da saúde dos paranaenses e, depois, para a recuperação da economia”, afirmou Tiago Amaral.