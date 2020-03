EUA tem cerca de 70 mil casos e mais de 1.000 mortes

Os Estados Unidos (EUA) registraram nessa quarta-feira (25) 1.031 mortes causadas pelo novo coronavírus, de acordo com dados da Universidade norte-americana Johns Hopkins.

São 68.572 casos da doença, o que coloca o país em terceiro lugar, logo atrás de Itália e da China, em relação ao número de infectados.

Algumas horas antes, o número de mortes era 827.

Nova Iorque é um dos estados mais atingidos, com 280 mortes na cidade de Nova Iorque desde o início da epidemia em dezembro, no centro da China.

De acordo com números encaminhados, no início do mês, ao Congresso norte-americano, entre 70 milhões e 150 milhões de pessoas poderão ser infectadas nos Estados Unidos, que tem aproximadamente 327 milhões de habitantes.

O Senado norte-americano aprovou um plano histórico de US$ 2 bilhões (1,8 bilhão de euros) de apoio à primeira economia mundial, asfixiada pela pandemia de covid-19.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, já infectou perto de 450 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 20 mil.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar situação de pandemia.

O Continente europeu, com cerca de 240 mil infectados, é onde surge atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com maior número de mortes - 7.503 em 74.386 casos registrados até hoje.

Vários países adotaram medidas excepcionais, incluindo o regime de quarentena e o fechamento de fronteiras.