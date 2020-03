Após visita de mãe com covid-19, 4 presos no Sergipe têm sintomas de coronavírus

O governo sergipano isolou desde anteontem (23) quatro presos que apresentaram sintomas semelhantes aos de quem está com coronavírus. Eles estão sob análise e podem ser os primeiros detidos do estado com covid-19. Segundo a SSP (Secretaria de Estado da Segurança Pública), estão sendo feitos testes em quatro internos do Copemcan (Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto), no município de São Cristóvão, a 23 quilômetros de Aracaju, mas sem qualquer confirmação.

A Sejuc (Secretaria da Justiça, Trabalho e Defesa do Consumidor) informou que os quatro internos reclamaram de tosses e de febre na ala A do pavilhão 2 da unidade. Um deles é filho de uma mulher que foi diagnosticada com coronavírus na semana passada. Segundo a Sejuc, eles tiveram contato recente, enquanto visitas ainda eram permitidas no sistema penitenciário do estado.



(COM INFORMAÇÕES DO UOL NOTÍCIAS)