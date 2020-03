Brasil tem 57 mortes e 2.433 casos confirmados do novo coronavírus 

O Brasil tem 2.433 casos confirmados da covid-19 e 57 mortes, segundo boletim divulgado nesta quarta-feira (25), pelo Ministério da Saúde. Foram confirmadas as primeiras mortes fora do Sudeste: em Amazonas, Pernambuco e Rio Grande do Sul.

São 11 mortes e 232 casos confirmados a mais do que o boletim de terça-feira (25), que apontou 46 mortes e 2.201 casos confirmados. O ministro Luiz Henrique Mandetta avalia que o aumento dos casos está ocorrendo de forma "aproximadamente igual nos últimos dias".