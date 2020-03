A irmã Edite Terezinha Bortolini, que atuou por alguns anos nos Colégio Passionista, em Jandaia do Sul, morreu por coronavírus na Itália. A religiosa morava no país da Europa há algum tempo. Pessoas que conviveram com a irmã na cidade paranaense lamentaram sua morte.

O Santuário Diocesano Nossa Senhora de Lourdes, de Curitiba, que divulgou a nota de falecimento.