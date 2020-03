Entidades médicas se dizem preocupadas após discurso de Bolsonaro

Diversas entidades médicas reagiram com preocupação ao pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na noite de quarta (24). Bolsonaro criticou o isolamento e quarentena promovidos pelos estados na tentativa de conter a expansão das infecções por coronavírus.

Após ataques do presidente a governadores, à imprensa e medidas adotadas por ao menos uma centena de países, a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) apontou que é "temerário" associar as mortes de idosos na Itália ao clima frio.

O presidente Jair Bolsonaro tem contrariado a maior parte das medidas da Organização Mundial da Saúde e também do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. "Tais mensagens podem dar a falsa impressão à população que as medidas de contenção social são inadequadas e que a COVID-19 é semelhante ao resfriado comum, esta sim uma doença com baixa letalidade. [...] A pandemia é grave, pois até hoje já foram registrados mais de 420 mil casos confirmados no mundo e quase 19 mil óbitos, sendo 46 no Brasil", diz comunicado da entidade.

A organização, entretanto, elogia o trabalho do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, "cujas ações têm sido de grande gestor na mais grave epidemia que o Brasil já enfrentou em sua história recente".



(Folha de São Paulo)