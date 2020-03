Senado dos EUA vota pacote de US$ 2 tri para combater coronavírus

Os senadores norte-americanos votarão nesta quarta-feira (25) um pacote de legislação bipartidária de 2 trilhões de dólares para aliviar o impacto econômico devastador da pandemia de coronavírus, esperando que ele se torne lei rapidamente.

Os principais assessores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (membro do partido Republicano), e republicanos e democratas seniores disseram que concordaram com o projeto de lei sem precedentes, depois de uma maratona de cinco dias de conversas.

"Vamos aprovar esta legislação ainda hoje", disse o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, depois que o acordo foi anunciado nesta quarta-feira.

Não ficou claro com que rapidez o Congresso poderá obter o pacote para Trump assinar a lei.

O Senado deverá se reunir nesta quarta (25) à tarde para votar a matéria. A Câmara dos Deputados, controlada pelos democratas, provavelmente não agirá antes de quinta-feira.

Trump apoia a medida, disse a Casa Branca.

Indústrias e famílias serão ajudadas

"Estamos realmente ansiosos por essa votação hoje para que ele possa aprovar a lei", disse a porta-voz da Casa Branca, Stephanie Grisham.

O pacote incluirá um fundo de 500 bilhões de dólares para ajudar indústrias afetadas e uma quantia comparável para pagamentos diretos de até 3 mil dólares cada uma das milhões de famílias norte-americanas afetadas pelo impacto do coronavírus.

Também incluirá 350 bilhões de dólares para empréstimos a pequenas empresas, 250 bilhões de dólares para expandir o auxílio-desemprego e pelo menos 100 bilhões de dólares para hospitais e sistemas relacionados à saúde.

Será o maior pacote de estímulo já aprovado pelo Congresso e o terceiro esforço a ser votado neste mês. O dinheiro em jogo equivale a quase metade dos 4,7 trilhões de dólares que o governo dos EUA gasta anualmente.

O pacote visa inundar a economia norte-americana com dinheiro, em uma tentativa de conter o impacto de uma pandemia que matou mais de 730 pessoas nos Estados Unidos e infectou mais de 53.650.