Prefeito pede para população de Apucarana manter a disciplina no enfrentamento ao coronavírus

Ao lembrar que hoje é o quinto dia da suspensão das atividades do comércio e também de outras medidas adotadas visando o isolamento social, o prefeito Junior da Femac reiterou nesta quarta-feira (25/03) que a população mantenha a disciplina no enfrentamento ao coronavírus.

O pedido foi feito durante pronunciamento através do facebook (https://www.facebook.com/prefeituradeapucarana),forma

preferencial definida pelo prefeito para se comunicar com a população, evitando a convocação de entrevistas coletivas e buscando a preservação da saúde dos profissionais da imprensa.

Junior da Femac ressaltou que o principal objetivo das medidas adotadas até o momento é para proteger a vida dos apucaranenses. “Quanto vale a vida de um dos seus familiares? Quando vale a vida da sua mãe, do seu pai, do seu vô e da sua vó? Quanto vale a vida do seu filho?”, questionou.

O prefeito propôs uma reflexão neste momento de isolamento social. “Você imaginou daqui a alguns anos você ter que olhar para seu filho e dizer que porque nós não conseguimos ficar alguns dias em casa perdemos um ente querido? Você imaginou que dor será isso para o resto da vida? E como você vai ser cobrado pelo seu filho e pela sua filha?”, indagou.

Junior da Femac pede para que as pessoas deixem questões partidárias de lado e se unam no enfrentamento da crise sanitária que assola o País e o mundo. “A questão é de vida, de medicina. Toda a vida é importante. Quanto vale a vida dos seus familiares você que é patrão, você que é funcionário público, trabalha no comércio ou na indústria? Todas as

vidas são fundamentais”, salienta.

O prefeito disse que o momento é de disciplina, de seriedade, de firmeza, de planejamento, cuidado com a família e de ter fé em Deus. “Quanto mais disciplinarmos formos, mais rapidamente sairemos deste isolamento. É hora da razão e da firmeza. É hora de ouvirmos os

profissionais de saúde e de ficarmos em casa”, solicita.

Junior da Femac afirma que o isolamento social tem por objetivo evitar a transmissão em massa e o consequente estrangulamento do sistema de saúde. “O vírus já está no nosso meio. Tomamos todas as medidas para que não haja uma transmissão em massa e nosso sistema de saúde não fique sobrecarregado, para que possamos atender os casos graves e para que tenhamos respiradores para salvar vidas”, pontua.

O prefeito disse que Apucarana está seguindo todas as recomendações das

autoridades de saúde. “São orientações de pessoas que entendem de saúde pública e de epidemia. Tenho conversado diretamente com as autoridades do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. Nós estamos no caminho certo. Temos conseguido proteger nossa população pelas medidas que nós e o Paraná temos adotado, seguindo as diretrizes da Organização Mundial da Saúde”, ressalta.

FISCALIZAÇÃO - O

prefeito reiterou que todas as atividades do comércio definidas em decreto

municipal continuam suspensas. “Os decretos estaduais e municipais estão todos em vigência. Os nossos agentes de fiscalização, os Guardas Municipais e a Polícia Militar estão vigilantes na rua. Peço a todos que permaneçam em casa, pois nós já estamos começando a vencer esta batalha”, disse.

O prefeito de Apucarana afirma que Apucarana precisa redobrar os cuidados, especialmente pela proximidade e pela ligação que o município tem com o estado de São Paulo. “A curva de crescimento do estado vizinho é a mesma da Espanha, dos Estados Unidos e da Itália”, alerta, acrescentando ainda que Apucarana tem uma população idosa

numerosa.

NÚMEROS DA PANDEMIA - No mundo, já existem mais de 400 mil casos de

coronavírus, com 19.100 mortes. O Brasil conta com 2.201 casos e 46 mortes. “Os números no País devem ser muito maiores, pois os laboratórios estão demorando para realizar os exames devido à grande demanda. Se não tivéssemos começado na hora certa, já teríamos casos fatais no Paraná e talvez em Apucarana”, avalia o

prefeito.

No Paraná são 70 casos confirmados e 1.844 em investigação. Em Apucarana, foram feitas 7 coletas, das quais duas foram descartadas e há ainda cinco casos suspeitos. O prefeito salienta que Apucarana foi uma das poucas cidades que implantou um Pronto Atendimento do Coronavírus. “Por esse local já passaram 243 pessoas. Isso dá maior tranquilidade para a população e para os nossos agentes de saúde, tanto das UBSs quanto da rede particular, pois todos sabem que existe um lugar com uma equipe preparada”, assinala Junior da Femac.

O prefeito avalia que o estado do Paraná e Apucarana já estão conseguindo deixar a curva de crescimento mais achatada, fazendo com que a disseminação ocorra de forma menos abrupta. “Estamos observando

o que está acontecendo no mundo e seguindo países que conseguiram dar respostas efetivas, como Alemanha, Israel, Japão e Coréia do Sul”, observa.

RECOMENDAÇÕES - De acordo com o calendário, as aposentadorias começarão a ser pagas hoje. “Quem tem mais de 60 anos, sendo possível, peça para alguém de confiança receber no banco. Vamos conversar com as instituições bancárias de Apucarana para que organizem as filas, mantendo pelo menos um metro e meio de distância entre as pessoas”, informa o prefeito.

No final do seu pronunciamento, o prefeito voltou a frisar que é necessário manter a disciplina. “Não tem jeitinho brasileiro para isso. Tenham firmeza e não deixem os familiares que estão no grupo de risco saírem de casa. Se há alguma coisa a fazer nos bancos ou compras no mercado, isso deve ser feito por uma pessoa mais jovem. Chegando em casa tire o

sapato e deixe da porta para fora, lave as mãos e passe álcool em gel”,

orientou.