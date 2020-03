Estado desenvolve campanha voltada a servidores públicos

A Secretaria de Estado da Administração e da Previdência desenvolveu vídeos para orientar os servidores sobre as mudanças na rotina trazidas pela pandemia causada pelo novo coronavírus. O objetivo do conteúdo é trazer a opinião de especialistas e tranquilizar os servidores.

“Estamos passando por um momento delicado, forçados a mudar nossas rotinas e sabemos que não é fácil. Por isso, fomos ouvir especialistas para orientar os servidores de como agir neste momento e como superar as dificuldades”, explica o diretor do Departamento de Saúde do Servidor, Eduardo Mischiatti.

Uma série de 11 vídeos será disponibilizada nas redes sociais da Secretaria e do Governo do Estado, além de distribuição do material por WhatsApp. Os vídeos falam sobre teletrabalho e da saúde emocional nestes períodos de crise.

Para conferir os materiais acesse: www.facebook.com/seapparana ou www.instagram.com/seap.pr.