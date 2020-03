Coronavírus chega à realeza britânica: príncipe Charles testa positivo

O coronavírus chegou à realeza britânica. O teste do príncipe Charles deu positivo para covid-19, como informou nesta quarta-feira, 25, a Clarence House, residência real em Londres e que é vinculada ao Palácio de St. James, onde o príncipe de Gales mora com a esposa, a duquesa de Cornualha, Camila.

A imprensa britânica informa em peso sobre a infecção, dizendo que o príncipe de 71 anos conta apenas com sintomas leves. Camila, que é um ano mais velha do que Charles, também fez o teste, mas não está com o vírus. A Clarence House informou que o casal estava em isolamento em Balmoral e que o príncipe tem trabalhado em casa nos últimos dias.

"Não é possível determinar de quem o príncipe pegou o vírus devido ao alto número de compromissos que ele realizou em seu papel público nas últimas semanas", trouxe uma declaração oficial reproduzida pela imprensa local.