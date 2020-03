Apoio à agricultura familiar e programas sociais não param

As mudanças de atitude da sociedade provocadas pelo novo coronavírus não paralisaram as atividades de associações de produtores rurais, responsáveis pela alimentação, sobretudo de famílias mais carentes. O comprometimento também mantém em atividade centenas de servidores estaduais que ajudam na tarefa de forma presencial ou em teletrabalho.

Em Paranaguá, funcionários da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar-Emater, da Secretaria de Estado da Educação, em parceria com a prefeitura e associação de produtores, continuam distribuindo alimentos para beneficiários de programas sociais e necessitados.

“Foi importante o Estado ter mantido o compromisso de comprar a produção da agricultura familiar, que a princípio seria para a merenda escolar, e redirecionar para quem está precisando” disse o chefe do Núcleo da Secretaria da Agricultura em Paranaguá, Maurício Lunardon.

“A pandemia trouxe uma realidade nova e essa ação ajuda quem produz e também as famílias carentes, garantindo alimentação de qualidade e alento nessa hora tão difícil e de tanto medo.”

Lunardon destacou também o trabalho importante feito pela prefeitura de Paranaguá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, e pela Secretaria de Estado da Educação.

“Nós, do Núcleo Regional de Educação de Paranaguá, estamos empenhados em realizar a distribuição da agricultura familiar e da merenda escolar para todas as crianças que necessitam na complementação de sua alimentação diária”, disse a chefe do núcleo, Clarisse Ubessi.

“Estamos fazendo uma força tarefa, junto aos professores e demais profissionais, e contamos com a ajuda de voluntários para atingir a maior quantidade possível de famílias inscritas nos programa Leite das Crianças e Bolsa Família.”

COMPROMETIMENTO - O extensionista do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná lotado em Paranaguá, Antonio Carlos Gerva, destacou que a entrega desta semana foi possível graças ao comprometimento da Associação dos Produtores Rurais do Município de Paranaguá (Aprumpar).

Ele explicou que assim que o secretário da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, publicou que não haveria descontinuidade das entregas, a informação foi repassada à diretoria da associação.

Parte das ações foi feita por teletrabalho, uma forma de proteger pessoas com maior riscos da pandemia. “Desde que houve o recesso nas escolas estamos em contato diário com a diretoria da associação por meio do WhatsApp, Facebook, e-mail e telefone”, disse Gerva.

RENDA - A Aprumpar é formada por 58 associados da agricultura familiar e dez agroindústrias. “Para nós, agricultores, a continuidade dos trabalhos é muito importante, pois a gente já estava programada para entregar nos projetos do Estado e municipal”, disse o presidente da associação, Darci Pereira Liriano.

Segundo ele, muitos agricultores têm nessa atividade a única fonte de renda e ficaram satisfeitos quando o governo anunciou que não haveria paralisação da atividade.

Imediatamente, ele convocou reunião com os associados e entrou em contato com os órgãos públicos do Estado e município. “Isso permitiu que a gente fizesse certinho as entregas porque sempre tem gente nas escolas, chega rapidinho, descarrega e deu tudo certo”, afirmou.