Empresas de Londrina que insistirem em abrir durante quarentena podem ser multadas em até R$ 10 mil

A determinação do fechamento do comércio começou a valer nesta segunda-feira (23), após publicação do decreto da prefeitura. Mesmo com divulgação da medida restritiva, alguns estabelecimentos não respeitaram e abriram durante a quarentena.

O decreto foi publicado para evitar um possível contágio do novo coronavírus, responsável pela pandemia que atinge o mundo todo. Apenas farmácias, mercados, postos de combustíveis e distribuidoras de água e gás. Em Londrina, há três casos confirmados da doença, e no Paraná são 60.

A atitude, segundo a prefeitura, pode gerar multa ao dono do estabelecimento. Quem não seguir o decreto do fechamento do comércio poderá ser multado entre R$ 292 e R$ 10.824.

(G1 PR)