Prefeitura de Apucarana vai distribuir sabonete líquido e antecipar salários de funcionários públicos

Em live feita no Facebook da Prefeitura de Apucarana, o prefeito de Apucarana, Junior da Femac, anunciou algumas medidas devido à crise do coronavírus. "Decidimos antecipar o salário dos funcionários públicos e municipais de Apucarana. O pagamento será realizado no dia 27 de março. Nós sabemos que isso é importante enquanto o comércio está fechado”, explica.

Outra definição estipulada pelo prefeito foi a distribuição de 50 mil frascos de sabonetes líquidos, com 500 ml cada, para a população. "Com essa medida, queremos chamar a atenção de todos sobre a importância de lavar as mãos. Ainda não definimos, mas provavelmente a entrega será feita em nossas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Centro de Referência da Assistência Social (Cras)", complementa.

A prefeitura também está providenciando, segundo Junior da Femac, 100 mil máscaras descartáveis para os profissionais da área da saúde.