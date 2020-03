O governo da Itália anunciou nesta terça-feira (24) que mais 743 pessoas morreram no país por conta do coronavírus nas últimas 24 horas. Este é o maior número de mortes em um único dia desde o começo da pandemia. No geral, a Itália soma 6.820 óbitos.

Com a atualização desta terça, o número de mortes diárias provocadas pelo coronavírus na Itália voltou a subir. A taxa estava em queda desde nos últimos dias, mas voltou a crescer em comparação a segunda-feira (23), quando 602 pessoas morreram.