Coronavírus pode ser encontrado nas fezes

Além de ser um vírus que se propaga muito rápido via aérea, o coronavírus também pode ser encontrado nas fezes. Estudo feito na China e publicado na revista especializada JAMA analisou 1.070 amostras biológicas de 205 pacientes infectados que, em média, tinham 44 anos de idade. A maioria apresentava febre, tosse seca e fadiga. Eles estavam internados em hospitais nas províncias de Hubei e Shandong e na cidade de Pequim.

“É importante ressaltar que o vírus vivo foi detectado nas fezes, o que implica que o Sars-CoV-2 pode ser transmitido pela via fecal”, disseram os cientistas.

Desde o achado, inúmeros especialistas vem alertando sobre a presença do vírus nas fezes e os cuidados com a higiene, sobretudo nas crianças que não se sabem limpar direito ou ainda usam fraldas. "Precisamos redobrar o cuidado de higiene, lavando muito bem as mãos após ir ao banheiro ou a troca de fralda. Além disso é preciso fazer o descarte de fraldas adequado, isolando bem o material e levando imediatamente ao lixo", disse a pediatra Ana Maria Escobar, que é colunista da CRESCER.

Na mesma orientação, dirigida aos profissionais do sistema de saúde, a DGS diz ainda que as pessoas sujeitas a isolamento por causa do novo coronavírus só podem ser liberadas dessa condição depois de não apresentarem quaisquer sintomas e de as amostras do trato respiratório serem negativas. Para se ter a certeza da eliminação da Covid-19 é preciso ter duas amostras negativas do exame do trato respiratório superior, colhidas com um intervalo de 24 horas.

Outro estudo feito na China, liberado pelo médico Hong Shan, do Quinto Hospital Afiliado da Universidade Sun Yat-sen, em Zhuhai, província de Guangdong, com 73 pacientes hospitalizados com Covid-19 mostrou que 39 pacientes (53,4%; 25 homens e 14 mulheres), testou positivo para o RNA fecal SARS-CoV-2. A idade dos pacientes com RNA positivo nas fezes variou de 10 meses a 78 anos, e a duração da positividade das fezes variou de 1 a 12 dias. Além disso, as fezes de 17 pacientes (23,3%) permaneceram positivas mesmo após as amostras respiratórias terem resultado negativo.