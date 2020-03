Índia marca com tinta não lavável pessoas que precisam ficar em quarentena

Pessoas que chegam do exterior para Munbai, estado indiano com o maior número de casos de coronavírus, têm suas mãos carimbadas com tinta não lavável. A medida foi tomada no início da semana passada como forma prevenir a transmissão comunitária do vírus.

A marcação, que sai apenas com o tempo, relata a data final que a pessoa deve permanecer em casa de quarentena. O período padrão é 14 dias. A Índia também utiliza a tinta para marcar os dedos dos eleitores durante as eleições como prova de que votaram.

As autoridades acreditam que deixar uma marca visível nas mãos das pessoas logo abaixo das articulações dos dedos irá encorajá-las a ficar em casa e ajudará outros a perceber se elas saírem em público.

A medida começou depois que 11 pessoas do estado que estavam em isolamento aguardando o resultado dos testes para o coronavírus escaparam de um Hospital de Mumbai.