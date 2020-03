Após caso confirmado em equipe, Doria testa negativo para coronavírus

O governador de São Paulo, João Doria, divulgou nesta terça-feira (24) que deu resultado negativo o exame ao qual se submeteu para detectar o coronavírus. O teste foi feito pelo Hospital Albert Einstein, na capital paulista, e os resultados foram disponibilizados pelo governador pelas redes sociais.

“Obrigado pelas inúmeras mensagens de carinho e apoio que recebi nas últimas horas. Seguiremos na torcida pela rápida recuperação do Dr David Uip e no enfrentamento ao coronavírus para salvar vidas em São Paulo”, agradeceu Doria pelo Twitter.

Na segunda-feira (23), o coordenador do centro de contingência contra a doença, David Uip foi diagnosticado com a doença em exame feito pelo Hospital Sírio-Libanês. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Uip disse que decidiu fazer o teste porque havia acordado com febre baixa e com tosse.

Nos últimos dias, Uip participava diariamente das entrevistas coletivas realizadas no Palácio dos Bandeirantes por autoridades paulistas sobre ações contra a disseminação do vírus no estado. Entre outras autoridades, além de Uip, participavam das entrevistas o governador, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e o secretário de Saúde do estado, José Henrique Germann Ferreira.

Covas faz tratamento contra um câncer diagnosticado em outubro do ano passado. Em nota divulgada ontem, a Prefeitura de São Paulo informou que ele também deverá se submeter à testagem e ficará isolado, trabalhando em seu gabinete, até que o resultado seja publicado.