Gol reduz malha aérea para 50 voos diários ligando as capitais brasileiras

A Gol anunciou nesta terça-feira, 24, em razão da pandemia do coronavírus (covid-19) no Brasil e no mundo, que entre 28 de março e 3 de maio manterá em operação somente a malha essencial de 50 voos diários, conectando todas as capitais dos Estados brasileiros a partir do aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos (GRU).

Com a readequação de sua malha doméstica, o tempo limite das conexões também será flexibilizado para garantir a ligação entre capitais em até 24 horas.Em nota, a aérea informa que durante esse período estão suspensas as operações regionais e internacionais.

A empresa afirma ainda que fará voos extras para atender eventuais demandas específicas em destinos regionais e internacionais.Desde o início da crise da covid-19, a empresa informa já ter reduzido aproximadamente 92% da oferta nos mercados domésticos e 100% nos internacionais.

Estadão Conteúdo