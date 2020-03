Polícia Civil cria página para orientar população durante a pandemia

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) lançou uma página com informações acerca de sua atuação durante o período de pandemia do novo coronavírus. O objetivo é orientar as pessoas a ficarem em casa e mostrar os diversos serviços da instituição que o cidadão pode ter acesso pela internet.

A página pode ser acessada em http://www.policiacivil.pr.gov.br/coronavirus ou no portal da PCPR (http://www.policiacivil.pr.gov.br), clicando na aba “coronavírus” no menu superior.

Lá o cidadão encontra informações referentes às medidas preventivas adotadas pela PCPR. Também fica por dentro de como está o funcionamento de delegacias e demais serviços de polícia judiciária.

Nessa mesma página é possível acessar diretamente serviços online como o registro de boletins de ocorrências. Além disso, há orientações sobre os tipos de crime em que o atendimento deve ser presencial e todas as medidas para que isso ocorra de forma segura.

A população também conta com dicas de prevenção e cuidados a serem adotados para evitar a propagação do vírus.

