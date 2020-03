Casos confirmados de coronavírus sobem para 60 no Paraná

Em apenas um dia, os casos confirmados do novo coronavírus aumentaram de 54 para 60 nesta segunda-feira (23), no Paraná. Boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) aponta três novas confirmações em Curitiba, duas em Cianorte, e uma em Cascavel, que registrou o primeiro caso da Covid-19. Cianorte é o segundo município com mais casos no Estado, com seis confirmações.

Segundo a secretaria, as confirmações foram de seis mulheres, com idades entre 28 e 53 anos, que estiveram em São Paulo, Emirados Árabes ou contato com algum outro caso confirmado.

As suspeitas em investigação subiram de 1.354 para 1.518. O Paraná tem oficialmente 159 suspeitas descartadas, de acordo com o boletim.