Prefeito de Maringá decreta toque de recolher e multa de R$ 300 para quem desobedecer

O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, publicou nesta segunda-feira (23) decretou toque de recolher no município entre 21 horas e 5 horas, além de multa de R$ 300 para quem desobedecer a determinação. A população não pode sair de casa nesse período por conta da pandemia de coronavírus no Brasil.

Segundo o decreto, as exceções são para segurança privada e os plantões em serviços considerados essenciais, por exemplo, da área de saúde.



Conforme a prefeitura, a desobediência ao decreto implicará em indiciamento de crime contra a saúde pública. O valor da multa é multiplicado por dois, a cada reincidência.



Outra medida que consta no decreto, é a suspensão das atividades do Terminal Rodoviário Vereador Jamil Josepetti, a partir das 20 horas, desta segunda (23).