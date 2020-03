Drauzio Varella alerta sobre vídeo antigo e reforça que isolamento é recomendado no momento

O médico Drauzio Varella divulgou em seu site oficial neste último domingo (22), um texto com um alerta para que seus vídeos antigos com orientações sobre como proceder em razão do novo coronavírus não sejam divulgados. As imagens foram gravadas em janeiro e tem circulado novamente nas redes sociais com recomendações antigas.

De acordo com o site do médico, a pandemia ainda não havia chegado ao Brasil na época do primeiro vídeo, então fazia sentido afirmar que não havia motivos para alterar o ritmo de vida diário.

Agora, em novo vídeo, Drauzio ressalta que “ a situação mudou drasticamente” e reforçou que, no momento atual, há a necessidade do isolamento social para combater a proliferação da Covid-19. Confira o vídeo: