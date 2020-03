PRF suspende atendimento presencial nas unidades do Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa que em dias úteis, das 9 às 12 horas, e das 13 às 16 horas, a lista dos serviços disponíveis pela internet a Polícia Rodoviária Federal decidiu suspender o atendimento presencial em todas as unidades no Paraná, a partir desta segunda-feira (23).

Para situações de emergência em rodovias federais, ligue 191. Para as demais situações, use os canais: atendimento.pr@prf.gov.br (41) 3535-1910 www.prf.gov.br/agencia/parana/. As atividades de policiamento e fiscalização da PRF estão mantidas em todo o Paraná.