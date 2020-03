Pesquisa aponta que maioria dos brasileiros reprova ação do Governo Federal em meio a crise do coronavírus

O instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta segunda-feira (23), mais uma pesquisa de opinião pública realizada no Brasil, com o objetivo de consultar à população sobre temas atuais. Desta vez, a população foi consultada a respeito das medidas do Governo Federal em meio a crise do coronavírus.

A pesquisa utilizou uma amostra de 2.020 habitantes, com trabalho de levantamento de dados feito através de entrevistas telefônicas, com habitantes com 16 anos ou mais em 26 Estados e Distrito Federal e em 148 municípios brasileiros entre os dias 18 a 21 de março de 2020.



A primeira pergunta feita pela pesquisa foi a seguinte: “O Presidente Jair Bolsonaro está dando pouca importância, muita importância ou a importância que deveria para ao problema do Coronavírus”?



O resultado da pesquisa aponta que 51,4% dos entrevistados acreditam que ele tem dado pouca importância ao problema. Já 31,1% acreditam que ele tem dado a importância que deveria. Outros 11,8% responderam que tem dado muita importância. Não sabem ou não opinaram, representam 5,7% dos entrevistados.



A segunda pergunta feita pela pesquisa foi “O Presidente Jair Bolsonaro está conduzindo a crise do Coronavírus de maneira adequada ou está sendo negligente? ”



Para 49,9% dos entrevistados, o presidente foi avaliado como negligente. Outros 42,7% acreditam que ele está conduzindo da maneira adequada. Não souberam ou não opinaram representam 7,5% dos entrevistados.



A amostra da pesquisa atinge um grau de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 2% para os resultados gerais.