Operação contra coronavírus é feita em toda a área do 10º BPM 

Neste final de semana, sábado (21) e domingo (22) foram realizadas ações com o objetivo de orientar o público em geral e fiscalizar estabelecimentos que se encontravam descumprindo o Decreto Municipal.

Além disso, foi realizado um trabalho com o intuito de alertar a população contra os riscos por descumprir a quarentena ou participar de aglomerações.



Pessoas aglomeradas e proprietários de estabelecimentos comerciais foram orientados no entorno do lago Jaboti, bem como em comércios na Vila Apucaraninha, Jardim Colonial, Residencial Franca, entre outros, além de todos os municípios aos quais pertencem ao 10ºBPM.