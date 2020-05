VW Nivus sem disfarces

A Volkswagen acaba de divulgar duas imagens do Nivus coberto com camuflagens para esconder suas linhas. A partir delas, o designer Renato Aspromonte, do estúdio Overboost BR, removeu o disfarce para mostrar como ficou o novo SUV global da marca alemã.

O Nivus, que será uma versão "cupê" do T-Cross, deveria chegar às lojas no mês que vem, mas o lançamento foi adiado por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus. Vendo as imagens, que são muito semelhantes à imagem que vazou de uma apresentação secreta do modelo, é possível perceber que o Nivus terá aspecto mais esportivo que o T-Cross.

O modelo compacto tem grade inteiramente preta, para ressaltar a esportividade, vincos fortes no capô e uma entrada de ar diferente na parte inferior.

PERSONALIDADE

Se as linhas da lateral se assemelham bastante às do Polo e do T-Cross, na traseira o Nivus exibe personalidade própria. Na traseira a caída do teto é bastante pronunciada e, segundo informações divulgadas pela Volkswagen, a capacidade do porta-malas é maior que o "irmão". O compartimento tem 415 litros - 22 l a mais que o do T-Cross. Isso sem o dispositivo de regulagem da inclinação, que eleva a capacidade para 420 litros.

Atrás também chamam a atenção as falsas saídas de escapamento na parte inferior do para-choque, que terá acabamento na cor preta em todas as versões. Esse detalhe serve para ressaltar o aspecto mais jovial e, juntamente com a moldura preta nas caixas de roda e nas saias laterais, dá um ar aventureiro ao modelo. As lanternas são integradas por uma linha horizontal bem parecida com a do T-Cross. Além disso, o modelo estreia o novo logotipo da Volkswagen no Brasil.

A produção será na fábrica da empresa em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O Nivus tem 4,24 metros de comprimento e 2,56 m de entre-eixos, a mesma distância do Polo. O T-Cross tem 2,65 m. Por ser um crossover urbano, o novato é mais alto que o hatch e traz rack no teto, recurso que o deixa mais imponente.

A suspensão é 10 mm mais alta que a do T-Cross. Em conjunto com os pneus 17 mm maiores, o Nivus tem praticamente a mesma distância em relação ao solo que o "irmão".

Desenvolvimento local. O Nivus foi desenvolvido totalmente pela área de engenharia da Volkswagen do Brasil. O modelo fabricado no País será exportado para a América do Sul.

Além do Brasil, o modelo será feito na Espanha para abastecer o mercado europeu. Por isso, pode ser considerado o primeiro produto global da marca alemã criado no País.

O Nivus traz motor 1.0 turbo flexível, o mesmo da linha Polo e T-Cross. O quatro-cilindros gera potência de 128 cv e torque de 20,4 mkgf. O câmbio é automático de seis velocidades. Ao menos por enquanto não há previsão de oferta de transmissão manual.

TECNOLOGIA

Entre as novidades que estreiam no Nivus e devem chegar aos demais modelos da Volkswagen na sequência está a central multimídia. Batizado de VW Play, o dispositivo traz novas funções, integração a mais serviços e uma tela que, segundo a fabricante, tem altíssima definição. Tudo ao gosto do brasileiro.

O Nivus é o primeiro carro compacto do Brasil com ACC. Esse recurso permite manter uma distância segura do veículo à frente independentemente da ação do motorista. Há ainda um sistema batizado de AEB (Autonomous Emergency Brake, ou frenagem automática de emergência, em tradução livre).

O dispositivo identifica risco iminente de colisão frontal e freia o carro de maneira automática. É possível ajustar o nível de intervenção de parcial até a parada total do veículo. Há duas opções: de 4 a 30 km/h e de 30 a 50 km/h.