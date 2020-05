SUV 100% elétrico Audi e-tron chega ao mercado brasileiro

“O e-tron é um verdadeiro marco na história da Audi no mundo todo, pois é o primeiro veículo 100% elétrico da marca produzido em série e comercializado com sucesso em diversos mercados. Agora chegou a vez do Brasil, como prometido ainda no Salão do Automóvel de São Paulo de 2018. É um veículo extremamente inovador e incrível de dirigir, que traz todas as características de esportividade, conforto e praticidade de um grande Audi. É o embaixador perfeito da nova fase do nosso lema Vorsprung durch Technik, que significa evolução através da tecnologia”, avalia Johannes Roscheck, CEO e Presidente da Audi do Brasil.

Motores elétricos e nova tração quatro

O Audi e-tron, primeiro SUV 100% elétrico da marca, chega ao Brasil com uma das construções mais impactantes da marca. Montado sobre a plataforma MEB, o novo modelo é equipado com dois motores elétricos realmente silenciosos, que combinam para uma potência total de 408 cv com 664 Nm de torque – as forças são distribuídas em 135 kW de potência e 309 Nm de torque na frente e 165 kW de potência e 355 Nm no motor traseiro. Por ter torque instantâneo, completa 0-100 km/h em 5,7 segundos, com velocidade máxima limitada eletronicamente em 200 km/h. Uma nova geração da tração quattro – a tração elétrica nas quatro rodas – garante excelência em aderência e dinâmica em qualquer tipo de terreno. O modelo regula a distribuição ideal de torques de acionamento entre os dois eixos em uma fração de segundo. Na maioria dos casos, o SUV usa principalmente seu motor elétrico traseiro para obter a mais alta eficiência. Se o motorista exigir mais energia, a tração elétrica nas quatro rodas redistribui o torque conforme necessário para o eixo dianteiro. Além disso, com o Audi drive select o motorista pode variar as características de direção entre sete perfis: Auto, Comfort, Efficiency, Offroad, Dynamic, Allroad e Individual. No modo Dynamic, a tração privilegia a esportividade ao dar maior preferência de torque para o eixo traseiro, enquanto nos outros modos a distribuição é mais equilibrada entre ambos os eixos.

Baterias e sistemas de recuperação

O sistema de baterias de íons de lítio pesa cerca de 700 kg e é composto por 36 módulos de alumínio, que deixam o centro de gravidade do Audi e-tron semelhante ao de um sedan. O veículo possui autonomia de até 436 quilômetros (ciclo europeu WLTP), ideal para percorrer longos trajetos, e pode recarregar de diversas formas. Uma delas é por meio de redes externas. Basta plugar o veículo em uma tomada, desde uma simples 110V até as de alta tensão, para iniciar a recarga, cujo tempo varia de acordo com a potência elétrica disponível. Em estações de recarga ultra rápida de 150 kW, por exemplo, é possível carregar até 80% da bateria em 30 minutos. Na maioria dos casos, os consumidores optam por carregar o veículo elétrico durante a noite, como os smartphones. Nesse caso, o Audi e-tron pode ser carregado com a potência máxima disponível considerando outros equipamentos elétricos no domicílio para evitar sobrecarga do sistema residencial. Os clientes também podem definir suas próprias prioridades, como programar o horário de carregamento de acordo com o horário que oferece valor reduzido da energia. Além da recarga em redes externas, o SUV pode recuperar a energia de outras duas maneiras: simplesmente ao tirar o pé do acelerador ou quando o pedal de freio é acionado. Durante mais de 90% de todas as desacelerações, o e-tron recupera a energia exclusivamente por meio de seus motores elétricos. Um fato totalmente novo é que o motorista pode selecionar o grau de recuperação de energia em três níveis utilizando as aletas localizadas atrás do volante, que lembram os tradicionais shift-paddles. No nível 0, o Audi e-tron não recupera energia quando o motorista solta o pedal do acelerador. No nível 1, de desaceleração mínima, e no nível 2, de alta desaceleração, os motores elétricos geram torque de freio regenerativo, fazendo com que o SUV elétrico reduza a velocidade notavelmente enquanto produz eletricidade – o motorista pode desacelerar e acelerar usando apenas o pedal do acelerador, criando a sensação de pedal único. Em baixas velocidades, praticamente não há necessidade de usar o pedal do freio. Além de ajustar manualmente o nível de recuperação com as aletas do volante, o motorista também pode selecionar o modo automático na MMI. Assim, o modelo aproveita seu potencial máximo de recuperação em combinação com o sistema de controle integrado de freios eletro-hidráulicos. A Audi é o primeiro fabricante do mundo a usar esse tipo de sistema em um veículo elétrico produzido em série. O gerenciamento térmico do sistema de bateria é um capítulo à parte: um total de 22 litros de líquido de arrefecimento flui através dos 40 metros de conexões no Audi e-tron, garantindo que as baterias sejam mantidas, na maior parte das vezes, dentro de sua faixa ideal de eficiência de 25ºC a 35ºC em várias situações, desde um dia frio no inverno até os dias quentes de verão, o que contribui para a vida útil.

Retrovisores virtuais: aerodinâmica e esportividade

A aerodinâmica inteligentemente projetada também contribui bastante na eficiência. Um dos destaques são os retrovisores externos virtuais – uma novidade mundial em modelos de produção em série. Quando equipado com esta tecnologia inovadora, o Audi e-tron alcança um coeficiente de arrasto de 0,27, melhor resultado no segmento de SUV, aumentando muito sua eficiência e contribuindo para sua autonomia. Os retrovisores virtuais não apenas reduzem o arrasto, mas também levam a digitalização do veículo a um nível totalmente novo. O equipamento conta com uma câmera, onde as imagens são processadas digitalmente e exibidas nos monitores internos laterais de 7 polegadas com tecnologia OLED de 1.280 x 800 pixels, cujo brilho se ajusta automaticamente. Se o motorista move o dedo sobre a tela sensível ao toque, símbolos são ativados possibilitando mover a imagem e ajustar o ângulo desejado. Graças ao processamento sofisticado de imagens, os monitores oferecem uma qualidade superior ao espelho convencional em várias situações, como o reflexo direto da luz solar, nitidez para visão noturna ou mesmo pelo fato de não embaçar em dias chuvosos. Outras soluções aerodinâmicas também foram adotadas, como a suspensão a ar, que se ajustam individualmente às condições da estrada. Dependendo da velocidade e preferência do motorista, a altura da suspensão varia até 76 milímetros. Especialmente em viagens mais longas, uma altura de condução mais baixa melhora a aerodinâmica e também contribui para a autonomia. É possível destacar ainda a parte inferior do veículo totalmente forrada com placa de alumínio, que além de proteger a bateria também reduz o arrasto, e a entrada de ar frontal ajustável na grade dianteira conhecida como Singleframe, que pode se abrir e fechar dependendo das condições. Toda essa eficiência aerodinâmica resulta em um silêncio que merece atenção especial. Os únicos sons perceptíveis são do rolamento dos pneus na superfície e do suave funcionamento dos motores elétricos. O conforto acústico é um dos pontos fortes de todos os modelos Audi e o e-tron aumenta ainda mais essa experiência.

Direção eletrizante e dimensões

A sensação de dirigir o Audi e-tron é de muita esportividade e excelente dinâmica. Um fator-chave para isso é a posição baixa e central na qual o sistema de baterias é instalado: entre os eixos, na forma de um bloco plano e largo, e abaixo do habitáculo reservado aos passageiros. Desta forma, a distribuição de peso é perfeitamente equilibrada em 50:50 nos eixos. A bateria é fixada à estrutura do corpo do Audi e-tron em 35 pontos, o que aumenta sua rigidez torcional e contribui para o alto nível de segurança. Comparado a um SUV convencional, o Audi e-tron oferece rigidez torcional 45% maior, um parâmetro essencial para excelência na dirigibilidade. Dependendo do modo de direção selecionado no Audi drive select, o sistema também influencia a suspensão padrão com amortecedores adaptáveis. Como resultado, existe uma grande diferença entre conforto para rodar suavemente ou escolher uma dirigibilidade mais esportiva. O modelo tem 4.901 milímetros de comprimento, 2.043 milímetros de largura e 1.629 milímetros de altura. Com entre eixos de 2.928 milímetros, o Audi e-tron tem amplo espaço para cinco ocupantes e bagagens. Como o veículo elétrico não possui o eixo cardã, na parte traseira não há mais o túnel central, o que oferece um ganho de espaço incrível para o passageiro no assento central do banco de trás. A capacidade de bagagem é de 600 litros e, com o banco traseiro rebatido, o espaço aumenta para 1.725 litros. A ausência de um motor tradicional na parte frontal dá lugar a um compartimento que acomoda o kit de ferramentas do veículo e o cabo do carregador Audi compact charger.

Eletrificação visual: exterior e interior

Como representante elétrico da gama de veículos SUV da marca, o e-tron tem a grade Singleframe de design octogonal com linhas verticais e horizontais. Na extremidade inferior, o modelo é amplamente fechado, identificando-o como um modelo totalmente elétrico. A linha de ombro desenhada desde os faróis Full LED até as lanternas dá ao Audi e-tron a impressão de um modelo ainda mais próximo do chão. Com o teto solar panorâmico Open Sky, o modelo intensifica a sensação de leveza e espaço amplo. Na borda inferior dos faróis, quatro linhas horizontais criam a assinatura e-tron nas luzes diurnas. Pela primeira vez, isso é integrado diretamente aos faróis. Na parte traseira, a assinatura ótica mantém o design inaugurado no Audi Q8 e chama a atenção para a ausência dos tubos de escape. Na lateral do veículo, destaca-se o logotipo e-tron na cor laranja na tampa de abertura para acoplar o carregador. Dentro do veículo, o design incorpora desempenho, inteligência e leveza. Os assentos possuem costura que lembra placas de um circuito elétrico, com ajuste de lombar e com memória para o motorista. A área do motorista foi projetada para que os dois grandes displays do MMI Touch, de 10,1 e 8,6 polegadas, com retorno tátil e sonoro, sejam levemente direcionados para o condutor. No visor superior, o motorista controla informações, entretenimento, navegação e configurações do e-tron – onde eles podem ativar um timer de carregamento ou especificar o tipo de regeneração, por exemplo. Na parte inferior, o motorista gerencia a entrada de texto, as funções de conforto e o ar-condicionado com o pulso apoiado confortavelmente no seletor de modo de direção.

Versões, preços e opcionais

O Audi e-tron será comercializado em duas versões recheadas de equipamentos de série. A versão Performance traz dentre os itens de conforto bancos dianteiros elétricos em couro com ajuste lombar e memória para o motorista, ar-condicionado de 4 zonas, teto solar elétrico panorâmico Open Sky, volante com ajuste elétrico de altura, projeção do logotipo e-tron em todas as portas e luzes internas personalizáveis com 30 opções. Como itens de segurança, vem de série com faróis Full LED com assistente de farol alto, controle de cruzeiro adaptativo com assistente de saída de faixa, abertura e fechamento elétrico do porta-malas com sistema hands-free, abertura de veículo por proximidade, auxílio de estacionamento plus com display 360º, indicador de pressão dos pneus, espelho retrovisor interno com função antiofuscante automática e oito airbags. Como equipamentos de informação e entretenimento, os principais destaques são rádio MMI com sistema de navegação e interface para smartphones com sistema iOS e Android. A estrutura do menu é intuitiva como em um smartphone e muitas funções também podem ser controladas através do sistema de controle de voz natural. Há também o Audi virtual cockpit plus, onde o motorista pode escolher entre duas visões que apresentam claramente todas as informações na forma de gráficos nítidos e de alta resolução. Como opcional nesta versão existe apenas a pintura metálica e o Pacote Tecnológico, que contempla head-up display, pre sense dianteiro – que avisa o motorista e prepara o veículo para o caso de uma colisão iminente – e o night vision assist. A versão topo de linha é a Performance Black, que agrega no interior bancos dianteiros esportivos em Alcântara, acabamentos na cor cinza volcano e teto interior na cor preta. No exterior, incorpora o kit S line com soleiras em alumínio e iluminadas, capa do retrovisor externo na cor preta, frisos decorativos em High Gloss Black e pinças de freio laranja. De série nessa versão há também o sistema de som Bang & Olufsen 3D, com 16 alto falantes. Na Performance Black, além dos opcionais de pintura metálica e Pacote Tecnológico, os clientes podem acrescentar os retrovisores virtuais, faróis full LED Matrix HD com luz de direção dinâmica e o Audi Side Assist. Este último é um pacote que contempla tecnologias inovadoras como o Audi Pre Sense traseiro (reconhece a iminência de uma colisão e regula o tensionamento dos cintos dianteiros, posicionamento de banco e fechamento de teto solar e vidros), o Exit Warning Assist (aviso de perigo quando os passageiros estão saindo do veículo), o Audi Side Assist (aviso de perigo em mudança de faixa) e o Assistente de Tráfego Reverso (informa o condutor sobre a possibilidade de um acidente ao realizar uma manobra traseira com a utilização dos sensores e radares do veículo, além de uma breve utilização dos freios caso necessário). As rodas em ambas as versões são de 21 polegadas, mas na Performance Black o desenho é exclusivo. São 11 cores externas disponíveis na versão Performance: Azul Galáxia, Azul Navarra, Bege Siam, Branco Geleira, Cinza Manhattan, Cinza Tufão, Prata Florete, Preto Brilhante, Preto Mito e Vermelho Catalunya. No interior, são três opções: bege, preto e marrom. Na versão Performance Black, são nove cores externas – Azul Antigua, Azul Navarra, Bege Siam, Branco Geleira, Cinza Daytona, Prata Florete, Preto Brilhante, Preto Mito e Vermelho Catalunya – e duas interiores, cinza e preto. Produzido na fábrica de Bruxelas, na Bélgica, o Audi e-tron tem garantia de 4 anos no veículo e 8 anos nas baterias. Seu preço público sugerido será de R$499.990,00 na versão Performance e de R$539.990,00 na Performance Black. Contudo, durante o período de lançamento haverá condições especiais: as versões serão negociadas, respectivamente, por R$459.990,00 e R$499.990,00, além de valorização de até R$15.000,00 na troca do veículo usado e 4 anos de manutenção já inclusos.

Estratégia de eletrificação e infraestrutura de recarga

O Audi e-tron SUV fez sua estreia no Brasil no primeiro semestre de 2019, ao ser apresentado ao lado da embaixadora Isabelle Drummond, durante a avant première do filme Os Vingadores: Ultimato, patrocinado globalmente pela marca das quatro argolas. Após avaliações de compatibilidade com a infraestrutura local, avaliação de performance e autonomia em diferentes condições de temperatura e pisos mais comuns em solo brasileiro, o modelo chega definitivamente ao mercado em abril de 2020. A Audi anunciou em fevereiro investimento de R$ 10 milhões em infraestrutura de recarga de veículos elétricos para instalação de 200 pontos até 2022. O objetivo é instalar os pontos em shoppings, academias, hotéis, clubes e restaurantes, ou seja, localidades que o cliente frequenta e pode deixar o veículo carregando enquanto realiza outra atividade. Além da infraestrutura oferecida pela Audi do Brasil, a marca também se aliou à Porsche, Volkswagen e EDP para instalar 30 estações de recarga ultra rápida localizadas em estradas e rodovias pelo território brasileiro. Serão 29 estações de 150 kW e uma unidade de 350 kW.