Ford Performance apresenta o Mustang Cobra Jet 1400

Ele não tem um ronco que agride os ouvidos nem usa uma gota de combustível, mas foi projetado para “destruir” nas corridas de quarto de milha, com mais de 1.400 cv de potência e mais de 152 kgfm de torque instantâneo. Pela primeira vez na história, a Ford Performance criou um dragster Mustang Cobra Jet de fábrica com propulsão totalmente elétrica­ – veja o teaser.

Alimentado por bateria, o protótipo Mustang Cobra Jet 1400 foi especialmente projetado para corridas de arrancada, com tempo na faixa de 8 segundos e velocidade de mais de 270 km/h, mostrando o que um trem de força elétrico é capaz de entregar em um dos ambientes mais exigentes de competição.

“A Ford sempre usou o automobilismo para mostrar inovação”, diz Dave Pericak, diretor global da Ford Icons. “A propulsão elétrica nos dá um tipo de desempenho totalmente novo e o Cobra Jet 1400 é um exemplo de como levar essa nova tecnologia ao limite. Estamos empolgados em mostrar o que é possível fazer neste ano em que também temos o Mustang Mach-E elétrico se juntando à família Mustang.”

Depois da estreia do SUV Ford Mustang Mach-E – o primeiro Mustang totalmente elétrico –, o protótipo Mustang Cobra Jet 1400 é outra oportunidade de avançar na tradição e desempenho da linha, incorporando algumas das tecnologias mais avançadas dos futuros sistemas de propulsão da Ford.

O Mustang Cobra Jet 1400 também homenageia o Cobra Jet original, que dominou as provas de arrancada no final da década de 1960 e ainda hoje é uma força importante no esporte.

“Esse projeto foi um desafio para todos nós na Ford Performance, um desafio que gostamos de enfrentar”, diz Mark Rushbrook, diretor global da Ford Performance Motorsports. “Vimos o projeto do Cobra Jet 1400 como uma oportunidade de começar a desenvolver motores elétricos para carros de corrida, nos quais temos muita experiência, então tínhamos referências de desempenho que queríamos igualar e superar. Foi um projeto fantástico de se trabalhar e esperamos que seja o primeiro de muitos que virão na Ford Performance Motorsports.”

A Ford Performance continua a testar o Cobra Jet 1400 antes da sua estreia mundial ainda este ano, numa prova de arrancada onde os fãs, a mídia e os concorrentes poderão ver o que ele é capaz de fazer no asfalto.

Para otimizar o projeto, a Ford Performance se juntou a vários fornecedores especializados, como a MLe Racecars (projeto, construção, integração e calibração de veículos), Watson Engineering (suporte e desenvolvimento de chassi e gaiolas de proteção), AEM EV (software, controles e calibração de motor) e Cascadia (fornecedora de inversores e motores).

Sobre a Ford Motor Company Brasil

A Ford Motor Company está estabelecida no Brasil desde 1919 e conta com uma estrutura de 11.500 empregados e quatro fábricas, além do Campo de Provas de Tatuí. Suas marcas automotivas incluem a Ford, a Ford Caminhões e a Troller. Para obter mais informações sobre os produtos da Ford, acesse http://www.ford.com.br.

Sobre a Ford Motor Company.

A Ford Motor Company é uma empresa líder da indústria automotiva global, com sede em Dearborn, Michigan, nos Estados Unidos. Fabrica ou distribui automóveis em seis continentes, com cerca de 194.000 empregados e 66 fábricas no mundo. Suas marcas automotivas incluem a Ford e a Lincoln. A empresa fornece serviços financeiros através da Ford Motor Credit Company.