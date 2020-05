Ford cria certificação pioneira com padrões de higienização e atendimento nas concessionárias

A Ford criou um novo processo de certificação para a sua rede de concessionárias, com padrões de higienização e atendimento aos clientes visando à prevenção de doenças. A nova certificação, pioneira do gênero entre as montadoras, foi desenvolvida com base nas orientações do Ministério da Saúde e da Anvisa, como parte das ações para o combate à pandemia do novo coronavírus. Ela é um dos pilares do programa Ford Clean, recém-lançado pela marca, e composto também por um serviço exclusivo de desinfecção de veículos.

“A Ford e sua rede têm sido pioneiras em implementar novas ações nas áreas de vendas e pós-vendas, antecipando as necessidades e tendências dos consumidores”, diz Natan Vieira, vice-presidente de Marketing, Vendas e Serviços da Ford América do Sul. “Com essa certificação, nos preparamos para oferecer total segurança ao cliente quando ele precisar ir a uma concessionária Ford, assim como para todos os funcionários, fornecedores e visitantes, com medidas de proteção abrangentes.”

Segundo ele, o momento continua desafiador, mas já começam a ser vistos movimentos de retorno das atividades econômicas em várias cidades. Em algumas, as concessionárias Ford não fecharam ou já voltaram a operar com as oficinas, e também nas áreas de vendas e administração, sempre respeitando os decretos das autoridades locais. A marca trabalhou em conjunto com a Abradif (Associação Brasileira dos Distribuidores Ford) para estabelecer um plano de retomada dos negócios com foco na proteção da saúde das pessoas.

“Embora as concessionárias, por iniciativa própria, já tivessem adotado várias ações para a higienização e limpeza das instalações, sentimos a necessidade de contar com um processo padronizado e robusto para isso. Assim, foram criados os Padrões de Higienização das Concessionárias e Atendimento aos Clientes Ford”, completa Natan Vieira.

O grande volume de informações divulgado sobre a prevenção de doenças já produziu mudanças visíveis de comportamento na população, com o desenvolvimento de novos hábitos de higienização. No entanto, a mudança comportamental leva tempo para se firmar, exigindo também treinamento e equipamentos apropriados.

Melhores práticas

Os Padrões de Higienização das Concessionárias e Atendimento aos Clientes da Ford foram desenvolvidos com base nas orientações do Ministério da Saúde e Anvisa, contendo as melhores práticas de higienização e prevenção de doenças. O aprendizado da marca em outras regiões que já passaram por essa experiência, como China e Europa, também foi incorporado nos protocolos estabelecidos para esse retorno.

As recomendações incluem, por exemplo, a redução do número de veículos expostos no showroom e uma rotina de higienização de cada área da concessionária, como pisos, balcões, mesas, banheiros, móveis, tapetes, vidros e, principalmente, maçanetas, corrimãos e torneiras, conforme orientações do Conselho Federal de Química. Para facilitar o distanciamento social (de no mínimo 1,5 metro), a reorganização dos móveis é complementada com marcações no interior da concessionária.

Todos os funcionários devem usar máscara e oferecer uma ao cliente na chegada à concessionária, e manter seus próprios objetos de uso no trabalho, sem compartilhar. Há também álcool em gel 70% disponível na recepção do showroom e outros locais, como balcão de peças e mesas de atendimento.

Para evitar aglomerações, o agendamento de serviços é feito com um intervalo mínimo de 10 minutos. Por medida de segurança, também é recomendado que o cliente não aguarde o serviço na concessionária. Para pagamentos com cartão, deve-se dar preferência aos meios por aproximação.

Limpeza frequente

A cada atendimento ao cliente, superfícies e equipamentos como tablets, canetas, mesas e balcões devem ser higienizados. O mesmo acontece com os veículos, com atenção aos pontos de maior contato, como maçanetas, volante, controles de áudio, câmbio, bancos, tapetes, espelhos retrovisores, cinto de segurança, alavancas de ajuste dos bancos, alavanca do freio de mão, console central, tela sensível ao toque, botões e chave.

Na janela de cada veículo, é afixado um controle com a data, horário e assinatura de quem o higienizou. Os clientes também encontram álcool em gel 70% dentro dos veículos do showroom e de test-drive.

Os veículos zero km são higienizados na presença do cliente antes da entrega. Na entrada do carro na oficina, ele também é higienizado e protegido, com a autorização do cliente, por técnicos equipados com luvas e máscaras descartáveis. O mesmo cuidado é seguido na entrega do veículo após o serviço: as peças trocadas são higienizadas e acondicionadas em saco plástico.

Comportamento seguro

A certificação inclui também normas de comportamento. Os funcionários da concessionária devem recepcionar os clientes com cortesia e sem contato físico, mantendo a distância mínima recomendada. Durante o test-drive, o vendedor deve ficar no banco traseiro, manter os vidros abertos e evitar ligar o ar-condicionado. Lavar sempre as mãos, não deixar o álcool gel em local exposto ao sol ou fontes de calor e descartar as máscaras em lugar seguro são outras recomendações gerais.

O controle rotineiro das condições físicas dos colaboradores e de sinais que possam indicar sintomas de doenças também faz parte das medidas de proteção. Para receber a certificação dos Padrões de Higienização das Concessionárias e Atendimento aos Clientes da Ford, é preciso atender a todas as normas do documento e realizar um processo de certificação.

