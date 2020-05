Em tempos de quarentena, saiba a melhor maneira de higienizar seu carro

É fato que a chegada do COVID-19 mudou drasticamente os hábitos de grande parte das pessoas. Itens como luvas, máscaras e álcool em gel se tornaram os maiores aliados na luta contra o coronavírus, além de artigos raros de serem encontrados.

Se não faltam informações sobre como cada um de nós podemos nos prevenir da melhor forma contra a pandemia, pouco se fala sobre os cuidados que devemos tomar com os nossos carros.

Assim como as compras, as entregas e as nossas roupas devem ser devidamente higienizadas quando não estamos em casa, os nossos veículos também devem receber o mesmo cuidado.

No caso deles, ao contrário do que se pode pensar, o uso do álcool em gel, assim como qualquer solvente à base de benzina petróleo ou querosene não são recomendados para a higienização do interior do nosso veículo. Isso porque suas substâncias não apenas podem descolorir, mas também ressecar a superfície de couro, tecido ou plástico que revestem os bancos, painel, portas e volantes dos nossos veículos.

Para Fábio Maggion, supervisor de engenharia da Mitsubishi no Brasil, “a forma correta de higienizar o interior de um veículo é usando apenas um pano umedecido em uma solução de água e sabão neutro e, em seguida, remover essa solução em um pano com apenas um pouco de água”.

Segundo a UNESCO, o uso do sabão é extremamente eficaz para quebrar a membrana lipídica oleosa que envolve o COVID-19, evitando a contaminação.

Caso o uso do álcool em gel ou das substâncias acima já tenham afetado as peças ou bancos do veículo, Maggion recomenda que os reparos sejam feitos na rede de concessionárias autorizadas de cada marca.