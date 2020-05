Ciavena realiza ação especial com descontos para financiamento de veículos

A Concessionária Ciavena, presente nas cidades de Apucarana, Cambé e Arapongas; anunciou uma ação especial para todos os carros da linha Volkswagen durante o mês de maio. A ação envolve facilidades e descontos nas condições de financiamento de veículos.

Para todos que buscam oportunidades de comprar um bom veículo, a Ciavena estará com condições diferenciadas durante todo o mês de maio. Parcelas pequenas e longo prazo para o primeiro pagamento, podem ser as condições ideais para quem deseja terminar o mês com um veículo novo.



O destaque dessa ação da Ciavena é a condição especial daprimeira parcela ser somente em 2021, uma ótima ocasião para aqueles que buscam adquirir um carro novo sem comprometer o orçamento deste ano.



Quem procurar a concessionária até final de maio, poderá optar pelo plano de financiamento com parcelas de valores reduzidos. A condição é especial para a linha Volkswagen e conta com as seis primeiras parcelas com valores abaixo de cem reais.



Produtores rurais e donos de microempresas podem ser contemplados com descontos de até 21%, de acordo com o modelo de carro pretendido.



Para aproveitar as condições especiais deste mês, você pode entrar em contato direto pelo site da concessionária, www.ciavena.com.br/contato, ou pelos telefones abaixo:



Ciavena Apucarana: (43) 3162-1700

Ciavena Cambé: (43) 3154-8800

Ciavena Arapongas: (43) 3162-1700