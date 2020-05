BMW confirma Série 3 Híbrido Plug-in no Brasil

A BMW confirma o lançamento do novo 330e M Sport nas concessionárias autorizadas da marca no Brasil, no primeiro semestre de 2020. Produzido na fábrica do BMW Group em Munique, Alemanha, a versão híbrida plug-in do modelo mais vendido da história da fabricante alemã amplia a gama disponível no País, que já conta com as versões 320i Sport; 320i Sport GP; 320i M Sport e 330i M Sport. O BMW 330e M Sport oferece uma combinação inédita do icônico comportamento dinâmico do Série 3 agora aliado à eficiência energética da última geração da tecnologia BMW eDrive.

“Vamos aumentar o poder de escolha do cliente que já faz o BMW Série 3 o líder de vendas entre os sedans premium do mercado brasileiro”, afirma Roberto Carvalho, Diretor Comercial da BMW do Brasil.

O BMW 330e M Sport oferece uma combinação inédita do icônico comportamento dinâmico do Série 3 agora aliado à eficiência energética da última geração da tecnologia BMW eDrive com a motorização plug-in híbrida. O sedan híbrido da BMW tem autonomia do motor elétrico de 66 km (ciclo WLTP), a maior do segmento no Brasil.

O sistema plug-in híbrido desenvolve potência combinada de 292 cavalos (34 cavalos a mais do que a versão 330i M Sport) e torque combinado de 420 Nm (20Nm a mais do que a versão 330i M Sport), garantindo uma performance invejável: aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 5,9 segundos e velocidade máxima de 230 km/h. Isso ocorre graças à combinação do propulsor BMW TwinPower Turbo 2.0 litros de quatro cilindros, a combustão, com 184 cavalos de potência (5.000 rpm a 6.500 rpm) e 300 Nm de torque (1.500 rpm a 4.000 rpm); com o motor elétrico e uma bateria de íon-lítio de alta voltagem de 12 kWh, que entregam potência equivalente a 113 cavalos (0 a 3.170 rpm) e 256 Nm de torque (0 a 3.170 rpm).

Em termos de equipamentos, o BMW 330e M Sport oferece os mais avançados sistemas assistentes de condução semiautônoma, fortalecendo aspectos como conforto, alta qualidade da experiência de dirigir e a interação entre o motorista e o veículo por meio de tecnologia acessada com praticidade e simplicidade. O modelo é capaz de seguir distância e velocidade do automóvel na sua frente, de reconhecer e permanecer nas faixas de rodagem e até refaz percursos em marcha ré de forma automática.